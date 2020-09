Zum 2. Mal in der Geschichte

Tampa Bay setzt sich im Final mit 4:2 Siegen gegen die Dallas Stars durch und krönt sich in der «Bubble» von Edmonton zum Stanley-Cup-Sieger.

Im 6. Spiel siegen die Lightning dank Toren von Brayden Point und Blake Coleman mit 2:0.

Für die 1991 gegründeten Lightning ist es nach 2004 der 2. Titel in der NHL.

Die womöglich speziellsten NHL-Playoffs aller Zeiten haben nach über 2 Monaten in der «Bubble» einen Sieger gefunden: die Tampa Bay Lightning.

Captain Steven Stamkos bekam von NHL-Commissioner Gary Bettman die begehrteste Eishockey-Trophäe überreicht. Eine besondere Genugtuung für Stamkos, der verletzungsbedingt praktisch die ganzen Playoffs verpasst hatte. Einzig beim 5:2-Sieg im 3. Finalspiel gegen die Dallas Stars konnte der 30-Jährige auflaufen – und steuerte sogleich ein Tor bei.

Dallas mit den Kräften am Ende

Nachdem das von Jon Cooper gecoachte Tampa Bay den vorzeitigen Titelgewinn in Spiel 5 in der Overtime (2:3) noch verpasst hatte, dominierte das Team aus Florida die 6. Partie über weite Strecken. Vor allem defensiv liessen die Lightning wenig zu. In den ersten 40 Minuten musste Goalie Andrej Wasilewski gerade einmal 8 Schüsse auf sein Tor abwehren.

Legende: Der Moment des Triumphes Die Schlusssirene ertönt und das gesamte Team stürmt auf das Eis. Reuters

Brayden Point brachte Tampa Bay in der 13. Minute in Überzahl in Führung, als ihm im 2. Anlauf sein 14. Playoff-Treffer gelang. Blake Coleman doppelte kurz vor Spielmitte nach einem schlechten Spielaufbau von Dallas nach.

2. Triumph in der Franchise-Geschichte

Zwar mobilisierten die Stars im Schlussdrittel noch einmal alle ihre Kräfte. Doch keiner der 14 Abschlüsse in den letzten 20 Minuten fand den Weg an Wasilewski vorbei. Und so feierte der Russe im allerletzten Playoff-Spiel der Saison seinen 1. Shutout.

Für Tampa Bay ist es nach dem Triumph 2004 (4:3 gegen die Calgary Flames) der 2. Stanley-Cup-Sieg der Geschichte. Die Ende 1991 ins Leben gerufene Franchise aus Florida debütierte in der Saison 1992/1993 in der NHL. In den ersten 10 Jahren erreichte sie nur 1 Mal die Playoffs.

Bild 1 / 4 Legende: Victor Hedman Im Rennen um die Norris Trophy musste der Schwede dem Schweizer Roman Josi den Vortritt lassen. Damit wird der 29-Jährige leben können. Hedmans Playoff-Bilanz in dieser Saison liest sich überragend. 25 Spiele, 10 Tore, 12 Assists – und das als Verteidiger. Nicht zuletzt deshalb wurde Hedman als Playoff-MVP mit der Conn Smythe Trophy ausgezeichnet. Reuters Bild 2 / 4 Legende: Nikita Kutscherow Der letztjährige Hart-Trophy-Gewinner sammelte auch in dieser Saison wieder fleissig Skorerpunkte. Allein in den Playoffs brachte es Kutscherow auf 7 Tore und 27 Assists in 25 Spielen. Reuters Bild 3 / 4 Legende: Brayden Point Tatsächlich wurde der 24-jährige Kanadier 2014 im Draft erst in der 3. Runde und an insgesamt 79. Position gezogen. Mittlerweile gehört Point zu den besten Spielern der Liga. Seine 14 Tore (19 Vorlagen) in den Playoffs waren für Tampa goldwert. Reuters Bild 4 / 4 Legende: Andrej Wasilewski Mit einer Playoff-Fangquote von 92,7 Prozent hat der 26-jährige Russe massgeblichen Anteil am Stanley-Cup-Sieg der Lightning. Wasilewski konnte sich längst als einer der Top-Goalies in der NHL behaupten. Reuters