Legende: War einziger Torschütze der Kings Kevin Fiala. Keystone/AP Photo/Michael Thomas

Kevin Fiala war bei der 1:4-Niederlage der Los Angeles Kings in St. Louis der einzige Torschütze seines Teams. Der St. Galler Stürmer eröffnete in der 4. Minute mit einem satten Direktschuss im Powerplay das Skore. Doch die Freude über seinen 200. Treffer in der Regular Season währte nicht lange. Bereits zur ersten Pause lagen die Kings 1:2 zurück.

Hischier und Meier führen Devils zum Sieg

Besser erging es Nico Hischier, der die New Jersey Devils im Auswärtsspiel in Salt Lake City gegen Utah ebenfalls früh in Führung schoss. Sein 25. Saisongoal war für den Walliser Captain zugleich der 400. Skorerpunkt in der Regular Season. Dem Appenzeller Timo Meier gelang 14 Sekunden nach der 2. Pause das 2:1. Am Ende setzte sich New Jersey 3:1 durch.

Suter mit 16. Saisontor

Mit Pius Suter reihte sich in der Nacht auf Sonntag ein weiterer Schweizer unter die Torschützen. Der Zürcher Vancouver-Stürmer erzielte bei der 3:6-Niederlage in Seattle im Startdrittel das 1:1. Suter traf damit im zweiten Spiel in Folge, er steht nun bei 16 Saisontoren.

NHL