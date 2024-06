Legende: Spielt künftig in Florida Janis Moser. imago images/USA Today Network

Janis Moser wechselt innerhalb der NHL von den nach Utah umgezogenen Arizona Coyotes zu den Tampa Bay Lightning. Der 24-jährige Schweizer Verteidiger wurde vom Utah Hockey Club, der neuen Franchise der Liga, im Tausch nach Tampa weitergereicht. Bei den Arizona Coyotes spielte Moser seit 2021.

Tampa Bay schied in der abgelaufenen Saison in den Playoff-Achtelfinals gegen den späteren Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers aus.

03:19 Video Archiv: Moser zog in die Wüste aus, um Eishockey zu spielen Aus Sportpanorama vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 19 Sekunden.

Schmid verlässt die Devils

Auch Akira Schmid muss umziehen. Der 24-jährige Berner Torhüter der New Jersey Devils wurde zusammen mit dem schwedischen Stürmer Alexander Holtz nach Las Vegas geschickt, im Austausch für einen Stürmer und einen Draft-Pick.

Schmid war 2018 von den Devils in der fünften Runde des Drafts gezogen worden und glänzte während der Playoffs 2023. Die letzte Saison, die er hauptsächlich in der AHL verbrachte, verlief aber nicht mehr zufriedenstellend. Seit der Verpflichtung von Jacob Markström, der neuen Nummer 1, waren Schmids Perspektiven in New Jersey definitiv nicht mehr rosig.