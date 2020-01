In seiner dritten NHL-Saison wird Nico Hischier erstmals die Ehre zuteil, am Allstar-Game teilzunehmen. Der Walliser wäre ursprünglich nicht berücksichtigt worden. Weil Kyle Palmieri, sein Klubkollege von den New Jersey Devils, nun aber verletzt passen muss, rückt Hischier nach. Das Allstar-Game findet am 25. Januar im Enterprise Center in St. Louis statt.

Legende: Wird für seine starken Leistungen belohnt Nico Hischier. Reuters

Hischier wird sich bei seinem ersten Auftritt beim Show-Event in bester Schweizer Gesellschaft befinden. Roman Josi wird heuer bereits zum 3. Mal am Allstar-Game teilnehmen. Während der Verteidiger der Nashville Predators die Central Division vertritt, läuft Hischier für die Metropolitan Division auf.