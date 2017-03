Dank Schlegel und Geering: Lions feiern Mini-Sieg

Auch dank eines Wechsels auf der Goalieposition gewinnen die ZSC Lions Spiel 3 gegen Lugano. Ein einziger Treffer entscheidet das Spiel.

Zwischen den ZSC Lions und Lugano hat das Auswärtsteam weiterhin nichts zu lachen

Für die Entscheidung sorgt ein Verteidiger mit dem einzigen Treffer zum 1:0

Zug feiert einen klaren Sieg, Biel gelingt die Überraschung

Nachdem er in den ersten beiden Partien lediglich 41 von 48 Schüssen hatte parieren können (Abwehrquote von 85,42%), musste Lukas Flüeler seinen Posten im Lions-Tor räumen. Hans Wallson setzte für Spiel 3 auf Backup Niklas Schlegel, der seine 1. Playoff-Partie in der NLA absolvierte. Und der 22-Jährige machte seine Sache gut.

So gut, dass den Lions ein einziger Treffer von Patrick Geering reichte. Der Verteidiger traf 20 Sekunden vor der 2. Drittelspause in Überzahl von der blauen Linie. Der Sieg der Löwen war durchaus verdient, gleich mehrmals vermochten die Zürcher ihre Gegner richtiggehend einzuschnüren. Nur im Abschluss sündigte das Heimteam immer wieder.

Merzlikins wird beim Einspielen an der Maske getroffen

Lugano mit Pech im Abschluss

Bereits nach 47 Sekunden hatte sich diese Schwäche ein erstes Mal manifestiert: Fabrice Herzog war mit seinem Penalty an Elvis Merzlikins gescheitert. Der Lette war beim Warmmachen unglücklich von einem Puck an der Maske getroffen worden war, zeigte sich davon aber unbeeindruckt.

Lugano vergab den Sieg vornehmlich im Mitteldrittel. In der 27. Minute scheiterte Alessio Bertaggia am Pfosten, nur wenig später vermochten die Luganesi während 2 Minuten eine doppelte Überzahl nicht auszunutzen.

In der Schlussphase musste Schlegel noch zweimal das Glück des Tüchtigen in Anspruch nehmen: Erst schoss Dario Bürgler an den Pfosten, dann traf Grégory Hofmann nur die Latte.

Furrer: «Bin ein wenig wütend» Geering: «Lugano hat seine Haut teuer verkauft» Furrer: «Bin ein wenig wütend» 1:23 min, vom 9.3.2017

Geering: «Lugano hat seine Haut teuer verkauft» 1:34 min, vom 9.3.2017

Sendebezug: srf.ch/sport, sportlive, 09.03.17, 20:10 Uhr