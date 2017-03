Die bunte Welt der Playoff-Rituale

Heute, 18:17 Uhr

Während den Eishockey-Playoffs hat der Aberglaube Hochkonjunktur. Doch was hat das mit Tennislegende Björn Borg zu tun? Warum engagierte Mark Streit beim ZSC einst zwei Coiffeusen? Und welcher Klub schwört auf Löwenhaare. All dies und mehr erfahren Sie in unserem Audiobeitrag.

rha