Ein Blitz-Eigentor, ein Blitz-Doppelpack und eine Schrecksekunde

Als Lugano in Bern noch 2:0 führte, brachte ausgerechnet Sebastien Reuille die Gastgeber mit seinem Eigentor zurück ins Spiel. Einen Vorwurf kann man dem Unglücksraben angesichts der kuriosen Szene aber kaum machen.

In der 28. Minute blieb Elvis Merzlikins liegen. Berns Aaron Gagnon hatte den Lugano-Goalie unabsichtlich mit dem Schlittschuh an der Maske getroffen. Nach einer kurzen Behandlung konnte Merzlikins aber weiterspielen.

Der EVZ geriet zuhause gegen Davos zwar früh in Rückstand. In der 10. Minute konnten die Zentralschweizer die Partie dann aber drehen. Nur gerade 30 Sekunden lagen zwischen den Treffern von Carl Klingberg und Sven Senteler.

Als sich das 2. Drittel in Zug schon dem Ende entgegen neigte, hatte Davos noch einmal eine Top-Chance auf den 3:3-Ausgleich. Beat Forster brachte jedoch das Kunststück fertig, die Scheibe nicht im leeren Tor unterzubringen.

5. Davos versucht alles, ohne Erfolg

Der HCD unternahm in der Schlussphase in Zug alles, um die 3:4-Niederlage noch abzuwenden. In den letzten Sekunden feuerten die Bündner aus allen Rohren auf das EVZ-Gehäuse, ein Treffer gelang ihnen aber nicht mehr.