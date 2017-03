Lugano holt sich das Break in Bern

TOR HC LUGANO - 2:3 (53.)

Lugano geht wieder in Führung. Nach hervorragender Vorarbeit von Zackrisson braucht Bürgler im Slot nur den Stock hinzuhalten. Damit gehen die «Bianconeri» zum 2. Mal in dieser Partie in Front.

Ist das die Entscheidung oder kommt Bern nochmals zurück?