NLA-News: Topskorer DiDomenico verlässt Langnau

Chris DiDomenico hat ein Angebot aus der NHL erhalten. Die SCL Tigers müssen per sofort ohne ihren Topskorer auskommen. Und: Die NLA mobilisierte mehr als 2 Millionen Zuschauer.

Es ist ein Abgang, der die SCL Tigers schmerzt: Kurz vor dem Beginn der Platzierungsrunde am kommenden Samstag müssen die Emmentaler Chris DiDomenico ziehen lassen. Der Center, der 2014 nach Langnau wechselte, verlässt den Klub per sofort, weil er ein Angebot aus der NHL erhalten hat. Um welchen Klub er sich handelt, ist noch nicht bekannt. Mit 38 Punkten in dieser Saison ist der 28-jährige Kanadier der Topskorer des Teams.

Die Schweizer Eishockeymeisterschaft weist nach der Qualifikation vorzügliche Zuschauerzahlen aus: Erst zum vierten Mal in der Geschichte mobilisierte die NLA mehr als 2 Millionen Zuschauer (2'064'737), wenn auch 43'041 weniger als während der Saison 2015/16. Am meisten Fans konnte wie erwartet der SCB verzeichnen, am wenigsten Zuschauer hatte der HC Davos.