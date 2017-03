Playoff-Halbfinals: Schafft Lugano die Revanche?

Ab dem nächsten Dienstag stehen die ersten Partien in den Playoff-Halbfinals an. Zwischen Lugano und dem SCB kommt es zur Finalrevanche des letzten Jahres. Wir liefern die Übersicht.

So krönte sich Bern im letzten Jahr zum Meister 2:52 min, vom 12.4.2016

Die Playoff-Halbfinalisten 2017 Bern (1.)

- Lugano (7.)

Zug (3.)

- Davos (5.)



SC Bern vs. HC Lugano

Direktduelle in dieser Saison: 4 (3 Siege Bern, 1 Sieg Lugano)

Letztes Playoff-Duell: Final 2016, Bern siegte 4:1

Gut zu wissen: Das Duell ist die Neuauflage des letztjährigen Finals. Vor Jahresfrist setzte sich Bern vermeintlich locker mit 4:1-Siegen durch. Doch der Schein trügt: Jedes Final-Spiel wurde mit nur einem Tor Unterschied gewonnen, zwei davon gar erst in der Verlängerung.

Welches Team kommt weiter?

Optionen Bern Lugano

EV Zug vs. HC Davos

Direktduelle in dieser Saison: 6 (3 Siege Zug, 3 Siege Davos)

Letztes Playoff-Duell: Viertelfinal 2015, Davos siegte 4:2

Gut zu wissen: Beide Teams befinden sich im Hoch und mussten in den diesjährigen Playoffs noch keine Niederlage einstecken. Mit 18 (Zug) respektive 16 (Davos) erzielten Treffern haben die beiden Teams in je nur 4 Partien am meisten Tore aller Playoff-Teilnehmer geschossen. Eine geballte Ladung Offensiv-Power ist also garantiert.

Welches Team kommt weiter?