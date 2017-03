Raphael Diaz: Mann der 1. Spiele

Diaz bricht bei einer Befreiung die Schaufel. Er holt sich an der Bande einen neuen Stock, eilt nach vorne - und steht goldrichtig. Sein Schuss wird leicht von Klingberg abgelenkt.

Diaz in Torhüter-Manier

Tobias Stephan wehrt ungenügend ab, Ambühl will einschiessen, doch Diaz rettet für seinen geschlagenen Keeper.

Rettung in höchster Not

So effizient kann Powerplay sein: Bully gewinnen, zu Diaz rüberschieben, ablenken (erneut Klingberg): 2:0.

6. Viertelfinal: Tor 7 Sekunden vor dem Ende

Diaz' zentrale Rolle im Zuger Spiel weckt Erinnerungen an den 1. Viertelfinal gegen Genf. Dort rettete er den vermeintlich schon geschlagenen EVZ in die Overtime, wo Holden schliesslich das Siegtor erzielte. Es sollte bereits die Entscheidung in der Serie sein: Genf war zu keiner Reaktion mehr fähig.