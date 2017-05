SCB bindet Arcobello ohne Wenn und Aber

Schweizer Meister Bern und sein Topskorer planen langfristig: Mark Arcobello verlängert beim SCB vorzeitig um 2 Jahre bis 2020.

Der Vertrag von Berns amerikanischem Stürmer Mark Arcobello wäre noch bis April 2018 gelaufen. Nun einigten sich der SCB und der 28-Jährige auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2020.

Dies mit einem entscheidenden Zusatz: Hatte Arcobellos ursprünglicher Kontrakt noch eine NHL-Austiegsklausel beinhaltet, fehlt diese im neuen Vertrag.

75 Punkte in 66 Spielen

Arcobello hatte in der abgelaufenen Saison massgeblichen Anteil am Gewinn des Meistertitels. Der Amerikaner kam in der Qualifikation in 50 Partien auf 55 Punkte und in den Playoffs in 16 Spielen auf 20 Zähler.