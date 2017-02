SCB macht Qualisieg perfekt

In der zweitletzten Runde der NLA sind zwei Entscheidungen gefallen. Bern sichert sich Rang 1 in der Regular Season. Davos ist mindestens Sechster und geht damit einem Viertelfinal-Duell gegen SCB und ZSC aus dem Weg.

SCB gewinnt XXL-Shootout

Davos schlägt Biel im Direktduell

Huet-Flop bringt Lugano den Sieg

Noch kein Playoff-Duell steht fest

SCB - Genf 2:1 n.P.

Meister Bern zeigte sich bemüht, den Sieg in der Qualifikation vorzeitig sicherzustellen. Doch nach zwei Toren im Startdrittel mussten sich die Zuschauer bis ins Shootout gedulden. Dann sicherte Rückkehrer Maxim Noreau mit dem 24. Versuch (!) den wichtigen Zusatzpunkt. Die Goalies Leonardo Genoni und Robert Mayer hatten die ersten 8 Penaltys allesamt gehalten.

Biel - Davos 2:3

Der HCD entschied das Direktduell um eine auf dem Papier günstigere Ausgangslage in den Playoffs für sich. Andres Ambühl (44.) gelang der entscheidende Treffer. Der Davoser Captain erwischte den ansonsten starken Goalie Jonas Hiller zwischen den Schonern. Das Team von Coach Arno Del Curto sicherte sich dank des Auswärtssieges mindestens Rang 6. Damit vermeiden die Bündner eine Viertelfinal-Konfrontation mit SCB und ZSC. Die Bieler, bei denen Robbie Earl doppelt traf, werden in der 1. Playoff-Runde hingegen auf eben einen dieser zwei Brocken treffen.

NLA-Tabelle nach 49 Runden 1. Bern 49 153:110 106 2. ZSC Lions 49 164:112 103 3. Zug 49 149:119 93 4. Lausanne 49 152:136 80 5. Davos 49 146:133 75 6. Genf-Servette 49 133:136 73 7. Lugano 49 139:153 71 8. Biel 49 143:136 70 9. SCL Tigers 49 122:148 59 10. Kloten 49 138:160 59 11. Freiburg 49 126:170 48 12. Ambri-Piotta 49 110:162 45

Lausanne - Lugano 1:2

Vize-Meister Lugano überholte die neu achtplatzierten Seeländer und kann sich am letzten Spieltag im besten Fall noch bis auf Rang 6 vorarbeiten. Die Tessiner nahmen ein Geschenk von Lausannes Cristobal Huet dankend an. Der Franzose gilt als einer der sichersten Goalies der NLA. Für einmal leistete sich der 41-Jährige aber einen Lapsus. In einer ausgeglichenen Partie stand es bis knapp 8 Minuten vor Schluss 1:1 unentschieden. Mit einem langen Pass wollte Huet das Spiel seiner Vorderleute antreiben. Doch der Puck landete nicht bei einem Teamkollegen, sondern bei Luca Fazzini, der dankend zum 2:1-Siegtreffer einschob.

ZSC Lions - Freiburg 3:1

Ein Doppelschlag innert knapp 6 Minuten brachte die Hausherren kurz nach Spielhälfte komfortabel in Front. Mit seinem 2. Treffer des Abends sorgte Topskorer Robert Nilsson schliesslich für die Vorentscheidung. Von den Gästen aus Freiburg kam zu wenig, um das Spiel noch zu drehen. Nathan Marchons Ehrentreffer war nicht mehr als Resultatkosmetik. Weil Bern gegen Genf gewann, müssen sich die Lions aber die Chance auf den Qualisieg trotz der 3 Punkte abschminken (im direkten Duell holten die Berner mehr Zähler).

SCL Tigers - Zug 6:3

Der EV Zug kommt auch gegen Langnau nicht auf Touren. Noch vor Spielhälfte führten die Emmentaler mit 3:0 und stellten die Weichen in Richtung 16. Saisonsieg. Die Zentralschweizer, als Quali-Dritte bereits gesetzt, sendeten erst im letzten Drittel ein Lebenszeichen. Dank 3 Treffern innert 10 Minuten brachte der EVZ die Spannung zurück in die Ilfishalle. Mehr als der zwischenzeitliche 3:4-Anschlusstreffer lag aber nicht drin. Für Zug ist es bereits die 6. Niederlage in den letzten 7 Spielen.

Kloten - Ambri 2:1 n.P.

Der EHC Kloten gewann gegen Schlusslicht Ambri dank eines Treffers von Vincent Praplan im Shootout. Es war der einzige verwertete Versuch im Penaltyschiessen.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 21.02.17, 23:00 Uhr