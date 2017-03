Was Lugano alles besser machen muss

In den Viertelfinals war Elvis Merzlikins mit einer Fangquote von 93,65 Prozent massgeblich am 4:2-Erfolg in der Serie gegen die ZSC Lions beteiligt. Am Samstag bei der 1:4-Niederlage in Bern wurde der 22-Jährige nach 3 haltbaren Treffern ausgewechselt. Um gegen den SCB eine Chance zu haben, braucht Lugano einen Merzlikins in Topform. «Elvis ist unser bester Spieler. Ich bin überhaupt nicht um ihn besorgt», sagte Ireland gegenüber dem Bund.