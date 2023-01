Das Schweizer U20-Nationalteam hat die Gruppenphase an der WM in Kanada positiv abgeschlossen: Nach dem 4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Slowakei kann man nun mit viel Selbstvertrauen in die Viertelfinals, für die man sich bereits vor dem letzten Gruppenspiel qualifiziert hatte, starten. Dort trifft die Schweiz am Montagabend auf Tschechien.

Viertelfinals U20-WM Box aufklappen Box zuklappen Finnland – Schweden 2.Januar, 17:00 Uhr Tschechien – Schweiz 2. Januar, 19:30 Uhr USA – Deutschland 2. Januar, 22:00 Uhr Kanada – Slowakei 3. Januar, 00:30 Uhr

Gegen die Slowaken zeigte die Schweiz Moral und kam jeweils nach einem 0:1- sowie 1:3-Rückstand zurück. Im Schlussdrittel erzielten Mischa Ramel nach einem starken Zuspiel von Liekit Reichle (43.) sowie Lorenzo Canonica im Powerplay (49.) den 3:3-Ausgleich.

In der Verlängerung fielen keine Tore, so musste das Penaltyschiessen entscheiden. Dort war es nach langem Hin und Her Rodwin Dionicio, der als insgesamt 20. Schütze für die Entscheidung sorgte.



Trotz des Erfolgs bleiben die Schweizer Junioren mit 3 Siegen aus 4 Spielen auf dem 4. Rang in ihrer Gruppe. Im Viertelfinal wartet nun Tschechien, gegen das die Schweiz in der Vorbereitung auf die WM mit 4:2 gewonnen hatte.