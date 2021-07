Legende: Berns Keeper Philip Wüthrich Der 23-Jährige darf seine ersten Erfahrungen im Kreise der Nationalmannschaft sammeln. Keystone

Feuertaufe für 3 Goalies im Nationalteam

Die Schweizer A-Auswahl lanciert vom 25. bis 29. Juli mit dem Prospect Camp in Cham die Saison. 10 der 23 von Cheftrainer Patrick Fischer aufgebotenen Spieler im Alter von 20 bis 24 Jahren sind Neulinge (siehe untenstehende Tabelle) – auf der Torhüter-Position wird sogar durchwegs auf aufstrebende Kräfte gesetzt. Ziel des Zusammenzugs ist es, die besten hiesigen Spieler unter 25 Jahren an das System und die Philosophie der A-Nationalmannschaft heranzuführen und ihnen so den Übertritt von den nationalen Nachwuchs-Teams auf die höchste Stufe zu erleichtern. Vorgesehen sind 6 Trainingseinheiten und zum Abschluss 2 interne Testspiele.

Das Schweizer Kader für das Juli-Camp Torhüter (alle 3 neu): Luca Hollenstein (EV Zug), Akira Schmid (Organisation New Jersey Devils/NHL), Philip Wüthrich (SC Bern)

Verteidiger (8): Tim Berni (Organisation Columbus Blue Jackets/NHL), Dominik Egli (HC Davos), Nico Gross (neu, EV Zug), Oliver Heinen (neu, HC Davos), Mika Henauer (neu, SC Bern), Roger Karrer (Genève-Servette), Elia Riva (HC Lugano), Livio Stadler (EV Zug) Stürmer (12): Nando Eggenberger (neu, Rapperswil-Jona Lakers), Yannick Frehner (neu, HC Davos), André Heim (Ambri-Piotta), Marco Lehmann (neu, Rapperswil-Jona Lakers), Sven Leuenberger (EV Zug), Marco Miranda (Genève-Servette), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Raphael Prassl (HC Davos), Sandro Schmid (neu, Fribourg-Gottéron), Justin Sigrist (ZSC Lions), Axel Simic (HC Davos), Yannick Zehnder (EV Zug).

Kanadier für den HC Lugano

Das Ausländer-Quartett der Bianconeri wurde mit dem kanadischen Center

Troy Josephs komplettiert. Der 27-Jährige stand zuletzt bei Visp unter

Vertrag und unterschrieb für 2020/21 bei Lugano. Ganz neu ist Josephs im Klub nicht: In der vergangenen Saison stand er für 7 Partien leihweise im Kader der Tessiner. Dabei gelangen dem 1,85 m grossen Stürmer je 3 Tore und Assists. Neben ihm besetzen Mikkel Boedker, Daniel Carr und Mark Arcobello die Ausländerpositionen.