Legende: Reiste als «Nachzügler» mit der SIHF-Auswahl nach Malmö mit Justin Sigrist. Keystone//Ennio Leanza

Zusätzliche Offensivkraft, nur noch 2 Torhüter

Nationaltrainer Patrick Fischer bot für die zwei ausstehenden Partien an der Euro Hockey Tour Justin Sigrist nachträglich auf. Der ZSC-Stürmer ersetzt Sven Senteler, der das Nati-Camp aus Krankheitsgründen bereits vor dem Auftakt des Mini-Turniers in Zürich und Malmö hatte verlassen müssen. In den Partien gegen Schweden am Samstag und Tschechien am Sonntag muss Fischer allerdings auf die Dienste von Torhüter Ludovic Waeber verzichten. Der Freiburger schied im zweiten Drittel des Spiels gegen Finnland am Donnerstag verletzt aus.

06:33 Video Am Donnerstag: Schweiz Nati gibt gegen Finnland klare Führung aus der Hand Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 33 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wir übertragen die verbleibenden vier Spiele der Euro Hockey Tour wie folgt: Samstag, 11:55 Uhr: Tschechien - Finnland (SRF Sport App)

Samstag, 15:50 Uhr: Schweiz - Schweden (SRF zwei und SRF Sport App)

- Schweden (SRF zwei und SRF Sport App) Sonntag, 11:45 Uhr: Schweiz - Tschechien (SRF info und SRF Sport App)

- Tschechien (SRF info und SRF Sport App) Sonntag, 15:55 Uhr: Schweden - Finnland (SRF Sport App)