Legende: Vorläufig noch keine Eiszeit für ihn Eric Gélinas. Keystone/Peter Klaunzer

Berns Pech mit dem 6. Ausländer

Der SC Bern muss zu Beginn der Saison 2022/23 ohne Verteidiger Eric Gélinas auskommen. Der 31-jährige Kanadier fällt aufgrund einer Adduktorenverletzung rund einen Monat aus. Bern startet am 16. September zuhause gegen Meister Zug in die Meisterschaft. Am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Johan Lundskog gegen Lausanne im Rahmen eines Kick-off-Events ihr einziges Testspiel im heimischen Stadion.