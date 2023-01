Das Team Canada verliert am Spengler Cup seinen Pre-Semifinal gegen den schwedischen Vertreter Örebro mit 1:3 und scheidet zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus.

Noch nie hat die Auswahl von Hockey Canada das Traditionsturnier in Davos ohne einen einzigen Sieg verlassen.

Anders als an einem Freundschaftsturnier zu erwarten wäre, stiegen die beiden Teams durchaus ruppig, ja gar schmutzig in die Partie. Nach 10 Minuten hatten die Unparteiischen schon 29 Strafminuten ausgesprochen.

Bissons Bärendienst

Für Kanadas Tobie Bisson war die Partie sogar schon nach 7 Minuten zu Ende. Der Verteidiger wurde nach einem Crosscheck gegen den Kopf von Radek Muzik unter die Dusche geschickt.

00:43 Video Crosscheck gegen den Kopf: Spiel für Bisson nach 7 Minuten zu Ende Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Örebro konnte das fünfminütige Powerplay allerdings erst kurz vor Schluss zur Führung nutzen. Filip Berglund netzte auf Vorabarbeit von Rodrigo Abols ein. Der ansonsten starke kanadische Hüter Michael Hutchinson konnte sich nicht rechtzeitig verschieben.

Auch im Mitteldrittel sprach das finnisch-slowakische Schiedsrichterduo fünf Strafen aus. Chancen gab es auf beiden Seiten. Örebros Gustav Bäckström kam einem Torerfolg am nächsten, alleine vor Hutchinson traf der 27-Jährige nur den Pfosten.

Öbergs herrliches Solo

Besser machte es Linus Öberg direkt nach der 2. Pause: Der 22-Jährige kurvte übers gesamte Eisfeld, dribbelte sich durch die passive kanadische Abwehr und schoss trocken ein. 21 Sekunden alt war der Abschnitt zu diesem Zeitpunkt.

Schliessen 00:37 Video Kurz vor Ablauf des Powerplays: Berglund bringt Örebro in Front Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 00:49 Video Öberg trifft nach wunderbarem Solo zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

DiDomenico bringt die Hoffnung zurück

Die Kanadier erhöhten in der Folge den Druck, ein Aktivposten war namentlich Chris DiDomenico. Der SCB-Akteur war es denn auch, der 6:34 Minuten vor der 3. Sirene mit einer Einzelleistung auf 1:2 verkürzte. Das kanadische Schlussfurioso mit 6 gegen 5 Feldspielern überstanden die Schweden dann aber relativ problemlos – 25 Sekunden vor Schluss traf der zuvor unglücklich agierende Ex-Davoser Mathias Bromé ins leere Tor zur Entscheidung.

Schliessen 00:51 Video DiDomenico verkürzt für die Kanadier auf eigene Faust Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 00:25 Video Bromé: Erst kläglich, dann die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden. 01:14 Video Bromé: «Nicht Druck, sondern Frustration fiel nach dem Tor ab» (engl.) Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Historisches Out

Für das Team Canada ist das Out eine historische Negativpremiere: Noch nie seit der ersten Teilnahme 1984 haben die Kanadier alle Spiele in Davos verloren. 2011 schied man zwar auch bereits in den Pre-Semifinals aus, hatte aber immerhin ein Gruppenspiel gewonnen.

Kanadas Headcoach Travis Green hatte als Aktiver 2007 den Spengler Cup gewonnen, 15 Jahre später muss der heute 52-jährige ehemalige Vancouver-Trainer eine bittere Niederlage hinnehmen. Ebenso sein Assistent Josh Holden, der seine Enttäuschung nicht verbergen konnte.

01:59 Video Holden: «Eigentlich fühlten wir uns vor jedem Spiel bereit» (engl.) Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Örebro gegen Sparta

Spengler-Cup-Neuling Örebro feierte hingegen im 3. Spiel den 2. Sieg und zog in die Halbfinals ein. Dort treffen die Schweden auf Sparta Prag, den Sieger der Gruppe Cattini.