Titelverteidiger Ambri-Piotta unterliegt Dynamo Pardubice (CZE) im Eröffnungsspiel des Spengler Cups mit 2:3 n.V.

Die Tessiner verspielen dabei eine frühe 2:0-Führung.

Am Abend (ab 20:15 Uhr live auf SRF zwei) bestreiten Frölunda und das Team Kanada das erste Spiel der Gruppe Cattini.

Nach etwas mehr als einer Minute Spielzeit wurde es im Davoser Eisstadion bereits ein erstes Mal so richtig laut. Alex Formenton war seinen Gegenspielern entwischt und hatte Ambri-Piotta nach 62 Sekunden allein vor Goalie Roman Will in Führung geschossen. Die zahlreich vertretenen Fans des Titelverteidigers jubelten, die Leventiner waren früh so richtig am Spengler Cup angekommen.

Nur wenige Minuten später war es erneut Formenton, der sich als Torschütze feiern lassen durfte. Der Kanadier lenkte einen Abschluss im Powerplay von Jesse Virtanen noch entscheidend ab und erhöhte so auf 2:0 (9.).

Pardubice schlägt zurück

Nachdem Dynamo Pardubice zum Start noch überrannt worden war, kamen die Tschechen mit Fortdauer der Partie immer besser rein. Für den Aufwand belohnten sie sich erstmals bei Spielhälfte. Matej Paulovic dribbelte sich stark vors Tor und schob zum 1:2 ein.

Und im Schlussdrittel erhöhte Pardubice den Druck noch einmal. Der verdiente Ausgleich fiel in der 48. Minute, als Tomas Zohorna zu viele Freiheiten genoss und diese gekonnt mit einem Slapshot zum 2:2 ausnutzte.

Der Ausgleich war der Dosenöffner für eine umkämpfte und ruppige Schlussphase. Die Tessiner überstanden eine Unterzahl-Situation und retteten sich in die Verlängerung. Dort dauerte es 74 Sekunden, ehe Lukas Sedlak allein auf Janne Juvonen losziehen konnte und dort souverän zum 3:2-Siegtreffer für die Tschechen vollendete.

So geht's weiter

Für Ambri-Piotta startet der Spengler Cup damit mit einem Rückschlag. Noch ist aber nichts verloren, bereits am Mittwoch geht es ab 15:10 Uhr gegen KalPa Kuopio weiter. Auch dann werden die «Biancoblu» wieder von zahlreichen Fans unterstützt werden. Pardubice erhält einen Tag mehr Pause. Am Donnerstag, ebenfalls ab 15:10 Uhr, findet das letzte Spiel der Gruppe Torriani der Tschechen gegen die Finnen aus Kuopio statt.