2. Sieg im 2. Spiel: Ambri steht am Spengler Cup im Halbfinal

Ambri-Piotta gewinnt das 2. Spiel in der Gruppe Torriani gegen Turku mit 3:0 und steht im Halbfinal des Spengler Cups.

Bryan Flynn mit einem Shorthander (29.) und Matt D'Agostini (36./59.) erzielen die Tore.

Die Finnen aus Turku müssen den Umweg über die Viertelfinals nehmen.

Die Leventiner Party in Davos hat nach dem frenetisch gefeierten Auftaktsieg über Ufa ihre Fortsetzung gefunden. Gegen den finnischen Vertreter TPS Turku wurde Ambri aber deutlich stärker gefordert als noch 2 Tage zuvor.

Doppelschlag innert 7 Minuten

Nach mühevollem Beginn rissen die erstmals am Spengler Cup teilnehmenden Tessiner im Mittelabschnitt die Partie an sich. Und ausgerechnet als Turku in Überzahl etwas Zeit hatte, um durchzuatmen, schlug Ambri ein erstes Mal zu.

In der eigenen Zone fängt Floran Douay einen Pass ab und leitet die Scheibe sofort zu Bryan Flynn weiter.

Alleine vor Turku-Hüter Julius Pohjanoksa behält Flynn die Nerven und erzielt «backhand» die Führung.

7 Minuten später sorgte Matt D'Agostini mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Kurz nach Ablauf einer Überzahl für Ambri tanzte der Kanadier hinter dem Tor seinen Gegenspieler aus und erwischte Pohjanoksa aus spitzem Winkel. Kurz vor Spielende stellte D'Agostini per Empty Netter auf 3:0.

Wertvolle Verstärkung im Tor

Dass sie das Startdrittel, in dem Turku mächtig Dampf gemacht hatte, schadlos überstanden, hatten die «Biancoblu» ihrem Schlussmann Ludovic Waeber zu verdanken. Der Verstärkungsspieler aus Freiburg, der für Stammtorhüter Daniel Manzato zum Einsatz kam, hielt seinen Kasten trotz Dauerbeschuss rein.

Weil Waeber auch in der Schlussphase so manche finnische Gelegenheit zunichte machte, wurde er noch vor Doppeltorschütze D'Agostini zum besten Spieler der Partie gewählt.

2 Tage Pause für Ambri

Mit dem Sieg gegen Turku hat sich Ambri nicht nur das Hlabfinal-Ticket erspielt, sondern auch eine etwas längere Pause. Während Turku im Viertelfinal bereits am Sonntag auf die drittplatzierte Mannschaft aus der Gruppe Cattini trifft, stehen die Leventiner erst wieder am Montag um 20:15 Uhr im Einsatz.

