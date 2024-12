Per E-Mail teilen

Das Team Canada gewinnt am 96. Spengler Cup zum Auftakt in die Gruppe Cattini gegen Gastgeber Davos mit 6:2.

2 der 6 Tore erzielen die Kanadier in Unterzahl.

Im anderen Spiel am Auftakttag bezwingt Dynamo Pardubice den HC Fribourg-Gottéron 3:2 nach Penaltyschiessen.

Noch vor einem Jahr hatte der HC Davos im Spengler-Cup-Klassiker gegen das Team Canada im Schlussdrittel zur grossen Aufholjagd geblasen und nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3 gewonnen. Heuer lag die Equipe von Trainer Josh Holden vor dem 3. Abschnitt gar mit 2:5 zurück. Ein ähnlich spektakuläres Comeback bekam das Publikum im ausverkauften Davoser Eisstadion in diesem Jahr aber nicht zu sehen.

Zwar mangelte es dem HCD, etwa bei einer Konterchance Andres Ambühls, zunächst nicht an Gelegenheiten, die Partie noch einmal spannend zu machen. Der Auftritt der Gastgeber war an diesem Abend jedoch schlicht zu wenig überzeugend, um das Formtief aus der Liga mit 4 Niederlagen in Serie zu überwinden und gegen die Kanadier zu punkten.

Die «Ahornblätter» verdienten sich den Auftaktsieg mit physischer Überlegenheit, aggressivem Forechecking und starkem Unterzahlspiel. Gleich 2 der 6 Treffer erzielten die Kanadier per Shorthander. So auch das letzte Tor des Spiels: Tanner Fritz nahm dem HCD mit dem 6:2 in der 52. Minute den letzten Wind aus den Segeln – und sorgte damit für den Schlusspunkt dieser einseitigen Partie.

2:1-Führung nach dem Startdrittel

Auch das 1. kanadische Tor des Abends war in Unterzahl gefallen. Jonathan Hazen luchste Calle Andersson an der blauen Linie die Scheibe ab und verwandelte vor HCD-Goalie Sandro Aeschlimann in der 11. Minute souverän zum 1:1. Erst knapp 2 Minuten zuvor hatte Ajoie-Verstärkungsspieler Oula Palve den HCD mit einem Direktschuss in Führung gebracht.

Weitere 2 Minuten später kam es noch dicker für den Gastgeber. Lugano-Angreifer Daniel Carr setzte nach einem Abpraller bei Aeschlimann nach und schob ein zum 2:1 für die Kanadier. Dabei blieb es bis zur 1. Pause.

Davos gleicht aus, Kanada reagiert postwendend

Nach der Rückkehr aus der Kabine war bei Davos ein Plan erkennbar. Die Gastgeber wollten das Spiel der Kanadier annehmen, zeigten sich beim Forechecking ähnlich aggressiv – und waren damit prompt erfolgreich. Brendan Lemieux holte in der 30. Minute eine Strafe heraus. Doch bevor diese überhaupt ausgesprochen werden konnte, kamen die Davoser zum Ausgleich. Filip Zadina netzte nach einem scharfen Querpass von Adam Tambellini direkt zum 2:2 ein.

Dabei blieb es allerdings nur 69 Sekunden. In der 31. Minuten konnten nämlich bereits wieder die Kanadier jubeln. HCD-Goalie Aeschlimann brachte die vor dem eigenen Tor freiliegende Scheibe nicht unter Kontrolle. Charles Hudon reagierte schneller als die Davoser Verteidiger und schob zur neuerlichen Führung für das Team Canada ein.

Und dieses Mal folgte nicht die nächste Reaktion der Gegenseite, sondern die erstmalige 2-Tore-Führung an diesem Abend. In der 33. Minute lenkte Logan Shaw einen Schuss Mac Hollowells zum 4:2 ins Tor, ehe Hudon mit seinem 2. Treffer der Partie kurz vor Drittelsende gar noch das 5:2 erzielte.

So geht es weiter

Am Freitag greifen mit Kärpät Oulu (FIN) und den Straubing Tigers (GER) die letzten beiden Teams ins Turnier ein. Der finnische Vertreter misst sich am Nachmittag ab 15:10 Uhr mit Fribourg-Gottéron, die Deutschen treffen am Abend ab 20:15 Uhr auf Davos. Beide Spiele sehen Sie live bei SRF.

