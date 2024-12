Fribourg-Gottéron gewinnt in der Gruppe Torriani am Spengler Cup gegen den finnischen Vertreter Kärpät Oulu mit 6:4.

Die «Drachen» kämpfen sich dreimal von einem Rückstand zurück.

Das Siegtor erzielt Jacob de la Rose in der 46. Minute in Unterzahl.

In der Gruppe Cattini trifft am Freitagabend ab 20:15 Uhr Gastgeber Davos auf die Straubing Tigers (GER).

Kurz nach Beginn des Schlussdrittels erwies Marcus Sörensen seinen Freiburgern einen Bärendienst. Der Schwede handelte sich nach einem Crosscheck gegen das Gesicht des bereits auf dem Eis knienden Michal Kovarcik eine Spieldauer-Disziplinarstrafe ein. Die «Drachen» mussten deshalb gleich 5 Minuten lang in Unterzahl agieren – und öffneten Kärpät Oulu damit die Tür, die Partie zum 4:4 auszugleichen.

Doch dazu kam es nicht. Die Finnen erspielten sich während dem gesamten Powerplay nur eine gefährliche Torchance, einen Lattenschuss Patrik Virtas. Stattdessen schlug es auf der Gegenseite ein. Hinter dem Kärpät-Tor vertändelte Miika Kiovisto die Scheibe. Jacob de la Rose übernahm den freiliegenden Puck, zog ungehindert in den Slot und erzielte in Unterzahl das 5:3 für Fribourg-Gottéron.

Es war ein Nackenschlag für die Finnen und letztlich die Entscheidung in dieser packenden Begegnung. Zwar kam Kärpät in der 52. Minute durch Virta noch zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase konnte Freiburg den knappen Vorsprung über die Zeit retten und den 1. Sieg am diesjährigen Spengler Cup feiern. Zudem bleibt die Tür für den Gruppensieg und die direkte Halbfinal-Qualifikation offen.

5 Tore im Startdrittel

Die beiden Mannschaften hatten sich bereits vom 1. Bully an einen offensiven Schlagabtausch geliefert. Gleich 5-mal zappelten die Tornetze im Davoser Eisstadion im Startdrittel. Die frühe Führung der Finnen durch Saku Mäenalanen, den Verstärkungsspieler der SCL Tigers, glich T.J. Brennan mit einem präzisen Handgelenkschuss in der 7. Minute aus.

Doch nur 7 (!) Sekunden später lag Oulu wieder vorne. Reid Gardiner erwischte Loic Galley am nahen Pfosten. Auch auf den neuerlichen Ausgleich durch Freiburg in der 11. Minute durch Dave Sutter hielt Kärpät eine Antwort bereit: Viljami Juusola erwischte Galley in der 16. Minute im kurzen Eck. Die 3:2-Führung nahmen die Finnen ins Mitteldrittel.

Dort drückte Oulu insbesondere zu Beginn erfolglos auf das 4:2 – und wurde dafür prompt bestraft. Kevin Nicolet vollendete in der 27. Minute einen Konter zum 3:3. Es war ein Tor, das den Freiburgern sichtlich Aufwind verlieh. Rund 7 Minuten später jubelten die «Drachen» über die erste Führung des Spiels. Ein Schuss Benoît Jeckers wurde von Marcus Björk ins eigene Tor abgelenkt. Freiburg sollte diese Führung bis zum Schluss nicht mehr hergeben.

So geht es weiter

Während die Gruppenphase für die Freiburger beendet ist, geht es für Kärpät Oulu am Samstag gegen Dynamo Pardubice (CZE) um den 2. Platz in der Gruppe Cattini. Die Partie sehen Sie ab 15 Uhr live bei SRF. Den Gruppensieg können die Finnen durch die Niederlage am Freitag nicht mehr erreichen.

Spengler Cup