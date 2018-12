Legende:

Maxim Noreau (Team Canada)

Der 31-jährige ZSC-Verteidiger strebt seinen 4. Spengler-Cup-Triumph an. 2012, 2016 und 2017 gehörte er bereits dem siegreichen kanadischen Team an. 12 Skorerpunkte liess er sich an dem Jahresendturnier schon notieren.

Freshfocus