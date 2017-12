Eishockey-News: Fischer nominiert Quartett für Spengler Cup nach

Zwei Tage vor Beginn des Spengler Cups in Davos ist der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer zu personellen Rochaden gezwungen.

Fischer nominierte für die Hauptprobe für das olympische Turnier im Februar in Pyeongchang ein Quartett nach: Torhüter Luca Boltshauser (Kloten), die Verteidiger Michael Fora (Ambri) und Samuel Kreis (Biel) sowie Stürmer Noah Rod (Genf) stossen dazu. Sie ersetzen am Turnier in der Altjahreswoche in Davos Torhüter Tobias Stephan (Zug/Adduktorenprobleme), Romain Loeffel (Genf) sowie die beiden Berner Stürmer Gaëtan Haas und Thomas Rüfenacht (beide Hirnerschütterung).