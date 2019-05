Legende: Wollen auch in Davos jubeln Die Spieler von TPS Turku. imago images

TPS Turku tritt zum 3. Mal am Spengler Cup an

TPS Turku komplettiert das Teilnehmerfeld am diesjährigen Spengler Cup in Davos. Der zehnfache finnische Meister nimmt zum 3. Mal nach 2001 und 2002 am Traditionsturnier in der Altjahreswoche teil. Damit ist nach dem überraschenden Sieg von KalPa Kuopio im letzten Dezember auch heuer wieder ein Team aus der finnischen Liga dabei. Turku trifft in der Gruppe Torriani auf Ambri-Piotta und das KHL-Team Salawat Julajew Ufa. In der Gruppe Cattini spielen Gastgeber Davos, das Team Canada und der tschechische Meister Ocelari Trinec gegeneinander.