Indrasis schiesst Dinamo Riga zum Sieg

Dinamo Riga hat sich für den schwachen Auftritt gegen die Schweiz rehabilitiert. Die Letten fuhren am Spengler Cup gegen das finnische Team Hämeenlinna mit einem 4:3 n.V. ihren ersten Sieg ein.

Hämeenlinna - Riga Indrasis trifft in der Overtime Indrasis: «Wäre keine Strafe gewesen» Hämeenlinna - Riga 3:08 min, vom 27.12.2017

Indrasis trifft in der Overtime 0:40 min, vom 27.12.2017

Indrasis: «Wäre keine Strafe gewesen» 1:00 min, vom 27.12.2017

Miks Indrasis entscheidet das Spiel in der Overtime

Rigas Amerikaner Danny Kristo trifft doppelt

HPK ist nur in Überzahl erfolgreich

Der Schweiz reicht am Donnerstag ein Punkt zum Gruppensieg

Die Entscheidung fiel mit einem Wechselfehler der Finnen in der Verlängerung. Riga nutzte die daraus folgende 4-gegen-3-Überzahl zum Sieg. Miks Indrasis traf in der 62. Minute. Der Sieg der Letten ging in Ordnung. Sie waren engagierter und machten weniger Fehler als Hämeenlinna.

Starkes finnisches Powerplay

Davor hatte HPK dreimal einen Rückstand wettgemacht - immer im Powerplay. Teemu Turunen (8.) und Joonas Lehtivuori (42.) schlossen jeweils schöne Kombinationen erfolgreich ab. Der tschechische Verstärkungsspieler Tomas Vincour erzwang drei Minuten vor der 3. Sirene die Verlängerung, als die Finnen mit 6 gegen 4 Feldspieler agierten.

Bilderbuchkonter zur 1. Führung

Der Tolggen im Reinheft der HPK-Powerplay-Formation: Sie kassierte auch einen Shorthander. Gunars Skvorcovs schloss einen Gegenstoss in der 6. Minute zum 1:0 ab. Die Vorlage hatte Indrasis geliefert. Hämeenlinnas Vincour war doppelter Sünder: Erst verspielte er die Scheibe, dann war er beim Backchecking zu träge.

Riga eröffnet Skore mit Shorthander

Kristo mit zwei Toren

Prägender Spieler auf Seiten Rigas war Danny Kristo. Der 27-jährige Amerikaner brachte die Letten in der 37. und 47. Minute jeweils in Führung. Beim 2:1 war er von Guntis Galvins herrlich lanciert worden. Beim 3:2 erwischte der frühere AHL-Spieler HPK-Keeper Emil Larmi zwischen den Schonern.

Im letzten Gruppenspiel trifft Hämeenlinna am Donnerstag auf die Schweiz. Die Nati benötigt nur einen Punkt für den Gruppensieg und damit die direkte Halbfinal-Qualifikation.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 27.12.17, 14:55 Uhr