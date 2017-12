Kanada schlägt Mountfield erneut

Team Canada startet erfolgreich in den Spengler Cup 2017. Der Titelverteidiger gewinnt gegen Mountfield HK aus Tschechien mit 5:3.

Mountfield - Kanada 3:23 min, vom 26.12.2017

Mountfield kann sich nicht für die letztjährige Viertelfinalniederlage revanchieren.

David McIntyre sorgt mit einem Shorthander für die 4:2-Vorentscheidung.

Während Kanada einen Tag Pause geniesst, muss Mountfield Mittwoch Abend gegen Gastgeber Davos antreten.

Das Team Canada brauchte einen Gegentreffer, um in die Partie zu finden. Nach dem 0:1 durch Lukas Vopelka reagierten die Kanadier sofort und erzielten zwei Minuten später den Ausgleich. Das Tor fiel auf kuriose Art und Weise: Victor Bartley schoss den Puck an die Bande, von dort prallte sie ab und landete hinter Goalie Patrik Rybar im Netz.

Kurz vor der 1. Sirene ging Kanada noch in Führung. Eine schöne Kombination konnte Curtis Hamilton zur ersten Führung vollenden.

Per Bandenschuss: Rybar wird erwischt 0:21 min, vom 26.12.2017

Effiziente Kanadier, engagierte Tschechen

Mountfield war in der ganzen Partie immer bemüht und kämpfte engagiert um seine Chancen. Oskars Cibulskis belohnte den Aufwand in der 28. Minute und glich via Schlittschuh eines Kanada-Verteidiger wieder aus.

Die Freude über den Ausgleich hielt aber nicht lange an. Erneut konnte der Titelverteidiger schnell nach einem Gegentreffer jubeln. Im Powerplay lenkte Mason Raymond einen Schuss von SCB-Teamkollege Maxim Noreau entscheidend zum 3:2 ab.

McIntyres Shorthander, Mountfields Schlussoffensive

Die tschechische Mannschaft drehte nochmals auf und drückte auf den Ausgleich. David McIntyre konnte aber ausgerechnet bei Powerplay Mountfield auf Rybar losziehen und erzielte einen sehenswerten Shorthander.

Mountfield versuchte auch ohne Torwart nochmals alles und kam tatsächlich noch zum 3:4-Anschlusstreffer durch Andris Dzerins. Der Treffer von Pierre Alexandre Parenteau ins leere Tor besiegelte jedoch den 5:3-Startsieg der Kanadier.

McIntyre: «Chemie im Team ist alles» 1:15 min, vom 26.12.2017

