Legende: Benötigen aktuell viel Stehvermögen Die HCD-Spieler. Keystone/Anthony Anex

Nach 13 Jahren war es im Dezember vergangenen Jahres endlich wieder soweit gewesen: Der HC Davos schaffte es beim heimischen Spengler Cup zurück auf den Thron. Der Triumph beim Traditionsturnier im Bündnerland bedeutet neben viel Prestige vor allem auch viel Aufwand.

Gelingt der Finaleinzug, absolviert ein Team im Landwassertal im «schlechtesten» Falle 5 Partien – also dann, wenn der Umweg über die Pre-Semifinals genommen werden muss. In einer Zeit wohlgemerkt, in der die Konkurrenz der National League (heuer abgesehen von Spengler-Cup-Teilnehmer Freiburg) die Füsse hochlegt. Hinzu kommt in diesem Jahr für die Davoser, dass auch in der Liga keine Rücksicht genommen wird.

Monsterwoche im neuen Jahr

Beim Start in den Spengler Cup (26.12.) hat der HCD bereits 4 Partien aus der letzten Woche in den Beinen. Und nach dem Turnier wird es im neuen Jahr nicht besser: Zwischen dem 3. und dem 11. Januar steht das Team von Trainer Josh Holden 5 weitere Mal in der National League im Einsatz. In der Woche nach Neujahr am Freitag und Samstag sowie in der Folgewoche gleich wieder am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Nach Adam Riese macht das im Maximum, also sollte der Finaleinzug mit vorherigem Umweg zustande kommen, 14 Spiele innert 25 Tagen – ein absolutes Mammutprogramm. Zudem muss der Schweizer Rekordmeister aktuell noch damit umgehen, dass es gerade harzig läuft und sie am Donnerstag mit 4 Pleiten in Folge ins Traditionsturnier steigen .

Immerhin: Der viel zitierte Spengler-Cup-Blues hat sich bei Davos zumindest nach den letzten 3 Austragungen nie eingestellt, im Gegenteil: Die Bündner performten jeweils überdurchschnittlich gut. Da kommen einem ein paar Spiele mehr gerade recht.

