Legende: Bereits 2022 am Spengler Cup Helsinkis Kristian Vesalainen. Freshfocus / Martin Meienberger

IFK Helsinki am Spengler Cup

Das Teilnehmerfeld für den diesjährigen Spengler Cup in Davos ist fast komplett. IFK Helsinki wird am Traditionsturnier in der Altjahreswoche seine Aufwartung machen. Für den 7-fachen finnischen Meister ist es bereits die 5. Teilnahme am ältesten internationalen Klub-Turnier im Eishockey. Zuletzt war HIFK 2022 zu Gast im Bündnerland, verpasste aber damals den Sprung in die Halbfinals. Die abgelaufene Saison ging für IFK Helsinki nach Platz 4 in der Qualifikation in den Playoff-Viertelfinals zu Ende. IFK Helsinki ist das 5. von 6 Teams nebst dem Titelverteidiger Fribourg-Gottéron, dem Gastgeber HC Davos, dem Team Canada und Sparta Prag, das am 97. Spengler Cup teilnehmen wird.