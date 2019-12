Legende: Muss pausieren Thierry Bader. Keystone

Bader fehlt dem HC Davos

Thierry Bader hat am Freitag bei der 1:4-Niederlage im ersten Spengler-Cup-Spiel von Gastgeber Davos gegen den tschechischen Meister Ocelari Trinec einen Handbruch erlitten. Der Center wird den Bündnern rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der laufenden Meisterschaft kam Bader in 24 Partien auf vier Punkte (ein Tor).