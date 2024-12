Mit dem Coup im letzten Jahr hat Davos die Freude am Heimturnier neu aufleben lassen.

Legende: Wer schlägt im ewigen Duell den nächsten Nagel ein? Letztes Jahr holten sich Andres Ambühl und seine Davoser den Titel, das Team Canada schnitt nicht gut ab. Keystone/Urs Flüeler

Nach langen Jahren des Wartens durfte Davos 2023 dem Heimpublikum nach dem Sieg im Final gegen Pardubice wieder einmal den Spengler-Cup-Pokal präsentieren. 2011, als die Spieler noch Reto von Arx, Petr Sykora oder Petr Taticek hiessen, war das zuletzt geglückt.

Der Gastgeber musste danach meist machtlos zuschauen, wie unter anderem dreimal andere Schweizer Teams triumphierten (2013/2014 Genf, 2022 Ambri) oder das Team Canada seine Dominanz zementierte (2012, 2015, 2016, 2017, 2019) und sich auf Kosten der Davoser zum Rekordsieger mauserte.

Das Selbstvertrauen stimmt

Der Titel beim 100-Jahr-Jubiläum vor 12 Monaten bedeutete diesbezüglich den Ausgleich: Die beiden ewigen Rivalen stehen nun ex aequo bei je 16 Turniererfolgen. Und die Gelegenheit, gleich den 17. folgen zu lassen, scheint günstig: Während der HCD 2023 in der Meisterschaft schwächelte und zu Weihnachten nur gerade Rang 9 in der Tabelle einnahm, läuft es heuer – trotz zuletzt 4 Niederlagen de suite – viel besser. Coach Josh Holden hat ein Spitzenteam geformt, das den Vergleich mit internationalen Topteams nicht scheuen muss.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF sehen Sie alle Partien des Spengler Cups live. Die Nachmittagsspiele beginnen jeweils um 15:10 Uhr, diejenigen am Abend um 20:15 Uhr. Der HC Davos ist bereits am Donnerstag, dem Starttag, erstmals im Einsatz und trifft dabei im Schlagerspiel auf das Team Canada (ab 20:10 auf SRF zwei und in der Sport App).

Der Kanadier gewann den Spengler Cup 2012 als Spieler mit dem Team Canada gegen sein aktuelles Team. Als Titelverteidiger tritt er nun am Stephanstag gleich zum Auftakt auf die Auswahl aus seinem Mutterland an. Das dritte Team in der Gruppe Cattini sind die Straubing Tigers.

