Klappt es in diesem Jahr nicht mit dem Sieg am Spengler Cup, winkt dem Team Canada eine historisch lange Durststrecke.

Legende: Lange Gesichter Team Canada hat nach dem letztjährigen Halbfinal-Aus gegen Pardubice etwas gutzumachen. Keystone/MELANIE DUCHENE

Seit der ersten Teilnahme des Teams Canada am Spengler Cup 1984, die natürlich gleich im Titelgewinn gipfelte, musste die nordamerikanische Auswahl nie länger als 5 Jahre bis zum nächsten Turniersieg warten.

Da der letzte Erfolg von 2019 datiert, sind die «Ahornblätter» dieses Jahr besonders unter Zugzwang. Ansonsten würde die Durststrecke ein historisches Ausmass annehmen. Natürlich fällt hierbei ins Gewicht, dass die Austragungen 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen sind.

Dramatischer Halbfinal gegen Pardubice

Doch in den letzten beiden Jahren schafften es die «Ahornblätter» nicht einmal in den Final. Besonders der Halbfinal 2023 dürfte den Kanadiern in unguter Erinnerung geblieben sein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF sehen Sie alle Partien des Spengler Cups live. Die Nachmittagsspiele beginnen jeweils um 15:10 Uhr, diejenigen am Abend um 20:15 Uhr. Das Team Canada ist bereits am Donnerstag, dem Starttag, erstmals im Einsatz und trifft dabei im Schlagerspiel den Gastgeber HCD (ab 20:10 auf SRF zwei und in der Sport App).

4 Minuten vor Schluss hatte Team Canada gegen Pardubice noch mit 3:1 geführt, ehe ein epochaler Einbruch folgte. Ohne Torhüter schafften die Tschechen noch den Ausgleich (57./59.). Matej Paulovic machte schliesslich 44 Sekunden vor Schluss die Wende perfekt und schoss seine Farben ins Endspiel.

Für Team Canada geht es nicht nur um die lange Durststrecke, sondern auch noch um die Bezeichnung «Rekordsieger». Aktuell teilen sich die Kanadier mit 16 Titeln die Bestmarke mit Davos.

Übersicht Spengler Cup