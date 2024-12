Das Team Canada schlägt die Straubing Tigers zum Abschluss der Gruppenphase des Spengler Cups mit 6:3.

Die Kanadier qualifizieren sich damit auf direktem Weg für den Halbfinal.

Freiburg steht dank dem 3:2 n.V.-Sieg von Kärpät Oulu gegen Pardubice direkt im Halbfinal .

Das Team Canada hat sich in den Davoser Bergen einen zweiten Ruhetag erspielt. Die Kanadier gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel und ersparen sich damit den Umweg über die Viertelfinals. Gegen die Straubing Tigers hatten die «Ahornblätter» allerdings mehr zu kämpfen als erwartet werden durfte.

Mit insgesamt acht kleinen Strafen stellten sich die Kanadier gleich selbst vor Probleme. Straubing erzielte alle Tore in Überzahl, das letzte in der Person von Elis Hede zum 3:4 in der 49. Minute. Zu mehr reichte es dem Underdog aus Niederbayern jedoch nicht mehr. Mit einem Doppelschlag durch Noel Hoefenmayer (52.) und Jonathan Hazen (54.) zog das Team Canada davon. Diesen Vorsprung verwaltete der Sieger von 2019 in der Schlussphase problemlos.

Strafen im Multipack

Kanada war in der Davoser Eishalle schon in der 5. Minute in Führung gegangen. Lugano-Stürmer Daniel Carr vollendete einen Konter, nachdem kurz zuvor Straubing das 1:0 verpasst hatte. Mit mehreren unnötigen Strafen nahm sich der Favorit aus Nordamerika aber selber den Wind aus den Segeln.

Prompt kamen die Tigers in Überzahl mit einem Prachtstor von Marcel Brandt zum Ausgleich. Der Stürmer stand am Ende einer flüssigen Passstafette und zimmerte den Puck mit 163 Kilometern pro Stunde ins Netz. Trotz mehreren Überzahlsituationen verpasste Straubing im 1. Drittel aber den Führungstreffer.

Logan Shaw bestrafte dies kurz nach der ersten Pause und legte für Kanada wieder vor. Doch auch im 2. Drittel agierten die Kanadier undiszipliniert. Bei 5 gegen 3 kam Straubing dank einem Treffer von Travis St. Denis wieder zurück (30.). Noch vor der zweiten Sirene legte Kanada aber wieder vor. Shaw stellte im Powerplay auf 3:2.

So geht es weiter

Die Straubing Tigers haben nicht viel Zeit, sich von der Niederlage zu erholen. Bereits am Sonntag um 15:10 Uhr steht der Viertelfinal gegen Dynamo Pardubice auf dem Programm. Das Team Canada trifft am Montag im Halbfinal auf den Sieger dieser Begegnung.

Spengler Cup