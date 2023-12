Bei SRF sehen Sie alle Partien des Spengler Cups live. Die Nachmittagsspiele beginnen jeweils um 15:10 Uhr (Ausnahme: das Startspiel), diejenigen am Abend um 20:15 Uhr. Ambri und Pardubice eröffnen das Turnier am Dienstagnachmittag um 14:10 Uhr. Am Abend misst sich Frölunda mit dem Team Canada (live ab 20:05 Uhr bei SRF zwei und in der Sport App).