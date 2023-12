Spengler Cup in Davos

Der HC Davos feiert zum Auftakt am Spengler Cup einen 4:1-Sieg über Frölunda.

Dennis Rasmussen bringt die Bündner mit zwei Toren auf Siegkurs.

Im Nachmittagsspiel bezwingt Ambri die Finnen von KalPa Kuopio 5:3.

Der HC Davos hat am Heim-Turnier einen Start nach Mass erwischt. Das Team von Coach Josh Holden verdiente sich den Sieg gegen das schwedische Spitzenteam Frölunda dank einem Chancenplus und insgesamt mehr Engagement.

Rasmussen steht 2 Mal goldrichtig

Von der ersten Minute an powerten die aufgrund von Verstärkungen mit 8 Ausländern angetretenen Gastgeber und gingen folgerichtig in Führung. Das 1:0 durch Dennis Rasmussen in der 16. Minute entsprang einer puren Willensleistung. Der Schwede drückte die Scheibe aus dem Gewühl über die Linie. Und auch beim 2:0 (37.) stand der 33-Jährige goldrichtig. Er lenkte die Scheibe im Powerplay ins Tor ab.

01:08 Video Der Doppelpack von Dennis Rasmussen Aus Sport-Clip vom 27.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Bitter für die schwedischen Gäste war die Strafe, welche sich Linus Nässen eingehandelt hatte. Nach dem Bully spielte er mit gebrochenem Stock weiter, was nicht regelkonform ist.

00:39 Video Kuriose Strafe für Frölundas Linus Nässen Aus Sport-Clip vom 27.12.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Frölundas Freude währt nur kurz

Frölunda agierte auch sonst eher glücklos. Immerhin gelang Erik Borg (47.) das erste Spengler-Cup-Tor überhaupt für den Turnier-Neuling. Doch der Anschlusstreffer brachte die Spannung nur kurzzeitig zurück. Klas Dahlbeck (49.) und Simon Knak mit dem Empty-Netter sorgten für ein letztlich verdientes 4:1-Verdikt. Die Davoser waren nicht weniger als 3 Mal am Aluminium gescheitert.

Der HCD konnte aber auch auf einen starken Sandro Aeschlimann zählen, der in der 27. Minute einen Shorthander und daneben weitere Topchancen der Schweden vereitelte.

00:46 Video Aeschlimann: «Für einen Goalie wunderbar» Aus Sport-Clip vom 27.12.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

So geht es weiter

Am Donnerstag (20:10 Uhr, SRF zwei) kommt es in der Gruppe Cattini zum Showdown zwischen Davos und dem Team Canada. Der Sieger steht fix im Halbfinal. Frölunda muss eine Zusatzschlaufe einlegen, um noch in den Kampf um den Turniersieg eingreifen zu können.