Trotz spätem Nachlassen: Team Canada spielt sich in den Halbfinal

Spengler Cup in Davos

Das Team Canada bezwingt KalPa Kuopio im Pre-Semifinal des Spengler Cups mit 6:3 und steht damit im Halbfinal.

Lange sieht es nach einem klaren kanadischen Sieg aus, doch die Finnen sorgen mit drei Toren im Schlussabschnitt doch noch für etwas Spannung.

Am Samstagabend (20:05 Uhr live auf SRF zwei) spielen die «Ahornblätter» gegen Pardubice um den Finaleinzug.

Eine erstaunlich wenig intensiv geführte und emotionsarme Partie fand am Freitagabend mit dem Team Canada einen verdienten Sieger. Die Spengler-Cup-Routiniers besiegten im Pre-Semifinal den finnischen Klub KalPa Kuopio mit 6:3 und beendeten damit deren Turnier. Erst zum Schluss kam im Davoser Eisstadion etwas Spannung auf – das finnische Aufbäumen kam aber zu spät.

So chancenarm das Spiel über eine grosse Distanz war, so aktionsgeladen starteten die Protagonisten in die Partie – besonders diejenigen im roten Trikot. Mit einem Doppelschlag duschten die Kanadier ihre finnischen Gegner bereits nach gut fünf Minuten.

03:48 Minuten: Ein Powerplay der Kanadier neigt sich dem Ende zu, da spielt Derek Grant die Scheibe quer durch den finnischen Slot zu Jonathan Ang, der die Führung besorgt.

Ein Ablenker fürs Lehrbuch: John Quenneville hat beim Schuss von Joey LaLeggia seinen Stock im Spiel – keine Chance für Kuopio-Goalie Juha Jatkola.

Kuopio nahm daraufhin bereits vom Time-Out Gebrauch. Es sollte zumindest defensiv seine Wirkung entfalten. Auf der Gegenseite brachte Kuopio aber weiterhin nicht viel zu Stande. Und wenn sich die Finnen dann doch einmal vorne zeigten, so fehlte die Kaltblütigkeit. Ein Beispiel? Mitte des Spiels verfehlte Benjamin Korhonen in Überzahl das offene Tor.

KalPa hofft – doch Kanada trifft

Bis kurz vor dem Ende des zweiten Drittels durften die finnischen Fans in Davos doch noch auf eine Steigerung und die damit verbundene Wende hoffen. Dann drehten die Kanadier aber auf. Noch vor der zweiten Sirene erhöhte Chris DiDomenico mit einem trockenen Schuss von der blauen Linie, Jatkola wurde dabei wohl die Sicht blockiert.

Nur eine respektive zwei Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff folgte ein weiterer Doppelschlag, damit waren noch die letzten Hoffnungen auf einen Turnierverbleib von KalPa zerstört. Jeweils mit einem Handgelenkschuss von rechter Seite waren innert kurzer Zeit sowohl Jonathan Hazen als auch Ajoie-Sturmkollege Guillaume Asselin erfolgreich.

(Zu spätes) finnisches Aufbäumen

Die Finnen gaben sich aber noch nicht geschlagen. Mit Colby Sissons brachte ausgerechnet ein Kanadier die Finnen im letzten Abschnitt erstmals aufs Resultat-Board. Jaakko Rissanens schön herausgespieltes 2:5 (53. Minute) und Kasper Simontaivals 3:5 (58. Minute) sorgten zwar für ein leichtes Zittern bei kanadischen Fans, kamen aber zu spät. DiDomenico besiegelte Kupios Aus mit einem Empty-Netter.

So geht es weiter

Im Halbfinal treffen die Kanadier am Samstagabend (20:05 Uhr live auf SRF zwei) auf Dynamo Pardubice. Der Sieger dieser Partie bestreitet den Spengler-Cup-Final am Sonntag (12 Uhr) gegen den Gewinner des Duells zwischen Gastgeber Davos und Frölunda. Dieser Halbfinal geht bereits am Samstagnachmittag über die Bühne (15:05 Uhr live auf SRF zwei).