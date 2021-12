Team Canada und der HC Ambri-Piotta haben ihre Teilnahme beim Spengler Cup zurückgezogen.

Als Ersatzteams kommen Slovan Bratislava sowie «Bern Selection» – eine Auswahl von Spielern des SC Bern, der SCL Tigers und des EHC Biel – zum Zug.

Der Spengler Cup hat am Montagnachmittag gleich zwei Absagen erfahren. Nebst den sich in Quarantäne befindenden Leventinern hat auch das Team Canada seine Teilnahme zurückgezogen.

Slowaken statt Tessiner in Davos

Wie befürchtet kann Ambri-Piotta nicht am Turnier in der Altjahreswoche teilnehmen. Der Tessiner Kantonsarzt hatte das Team am Sonntag nach 14 positiven Schnelltests in Quarantäne geschickt, das National-League-Duell gegen den SC Bern vom Donnerstag war umgehend abgesagt worden.

Legende: Enttäuschung Ambri, hier beim Halbfinal-Out 2019, kann nicht am Spengler Cup teilnehmen. Keystone

Nun zerschlugen sich auch die leisen Hoffnungen auf die Teilnahme am Spengler Cup (ab 26. Dezember). Als Ersatz rückt der slowakische Traditionsklub Slovan Bratislava für die Tessiner Equipe nach.

Auch Team Canada mit Rückzug

Was US-Sport-Journalist Michael Farber bereits am Sonntagabend Ortszeit verkündet hatte, wurde nun ebenfalls Gewissheit. Auch das Team Canada wird am Spengler Cup nicht dabei sein. Cheftrainer Claude Julien sei bereits wieder in seiner Heimat. Seine Equipe hatte in der vergangenen Woche in Moskau am Channel One Cup teilgenommen.

Da die Freigabe der NHL-Spieler für die Olympischen Spiele angesichts der Corona-Pandemie in der Schwebe hängt, hätte der Spengler Cup auch als Selektionsturnier für die «Ahornblätter» dienen sollen.

«Bern Selection» füllt die Lücke

Am frühen Montagabend gaben die Organisatoren bekannt, wer für Team Canada in die Bresche springen wird: Es wird eine Auswahl mit Spielern des SC Bern, der SCL Tigers und des EHC Biel sein. Die Verantwortlichen dieser drei Klubs werden sich nun über die Zusammenstellung von «Bern Selection» beraten.