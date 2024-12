Am Spengler Cup stehen am Sonntag die Viertelfinals an. Dabei kommt es zu den Duellen Davos – Kärpät Oulu sowie Dynamo Pardubice – Straubing Tigers.

Legende: Können sie auch nach dem Viertelfinal jubeln? Die Spieler des HC Davos nach dem Sieg gegen die Straubing Tigers. Freshfocus/Martin Meienberger

Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe Cattini setzte sich das Team Canada am Samstagabend mit 6:3 gegen die Straubing Tigers durch und sicherte sich als Gruppensieger den direkten Halbfinaleinzug und damit einen freien Sonntag. Diesen hatte sich Fribourg-Gottéron in der Gruppe Torriani bereits am Nachmittag durch die Schützenhilfe von Kärpät Oulu erzittert. Die 4 Teams auf den Gruppenrängen 2 und 3 kämpfen am Sonntag um die beiden weiteren Halbfinalplätze.

Die K.o.-Phase im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Viertelfinals Dynamo Pardubice – Straubing Tigers HC Davos – Kärpät Oulu Halbfinals Team Canada – Dynamo Pardubice/Straubing Tigers Fribourg-Gottéron – HC Davos/Kärpät Oulu

Dabei trifft Davos im Viertelfinal am Sonntagabend mit Kärpät Oulu wie schon vor 2 Jahren auf ein finnisches Team. Damals setzten sich die Gastgeber gegen IFK Helsinki in einer umkämpften Partie mit 3:2 durch. Im ersten Viertelfinal treffen zuvor am Nachmittag die Straubing Tigers auf Dynamo Pardubice, den Leader der tschechischen Extraliga.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Viertelfinals sehen Sie am Sonntag wie alle Spiele am Spengler Cup live bei SRF. Ab 15:00 Uhr läuft auf SRF info der 1. Viertelfinal zwischen Pardubice und Straubing, ab 20:10 Uhr läuft das Duell zwischen Davos und Kärpät auf SRF zwei.

Spengler Cup