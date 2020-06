Legende: Spengler-Cup-Neulinge Bars Kasan. imago images

Bars Kasan gewann 2009, 2010 und 2018 den «Gagarin Cup», die Trophäe der KHL-Meisterschaft. Das Team war schon im letzten Dezember beim KHL-Duell gegen Salawat Ufa in Davos zu Gast. Danach bemühte man sich um eine erstmalige Teilnahme am Spengler Cup.

In der Saison 2019/20 stand Kasan in der KHL in den Playoff-Viertelfinals, ehe die Saison aufgrund der Corona-Krise abgebrochen wurde.

Alle 6 Teams sind bekannt

Neben Kasan, Gastgeber Davos und Titelverteidiger Team Canada sind noch Ambri-Piotta (zum 2. Mal in Folge), Sparta Prag und das finnische Team von KooKoo am Spengler Cup in der Altjahreswoche dabei.