Ajoie hatte gegen Kloten schon im 1. Heimspiel in diesem Final keinen Gegentreffer zugelassen (5:0). Für Goalie Tim Wolf, der 27 Schüsse parierte, war es bereits der 4. Shutout in diesen Playoffs.

Die Startphase hatte klar Kloten gehört, Niki Altorfer kam schon in der 1. Minute zu einer guten Chance zur Führung der Gäste. Es war dann aber Ajoie, das in der 10. Minute mit der ersten gefährlichen Aktion des Heimteams durch Arnaud Schnegg vorlegen konnte. Dieses Tor gab Ajoie sichtlich Auftrieb.

Entscheidung im letzten Drittel

Die Entscheidung führten die Jurassier mit 3 Toren im Schlussdrittel herbei. Das 2:0 erzielte Philip-Michael Devos nach 42 Sekunden. Für das 3:0 zeichnete Steven Macquat in Unterzahl verantwortlich (50.), 127 Sekunden später gelang Ueli Huber das 4:0.

Damit steht es in der Serie nach 4 Spielen 2:2. Die 5. Partie in diesem Final findet am Montag in Kloten statt. Der Sieger kann am Mittwoch in Pruntrut aufsteigen.