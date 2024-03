Legende: Machen zuhause den Sack zu Die Spieler von La Chaux-de-Fonds. Pascal Muller/freshfocus

An La Chaux-de-Fonds gibt es in der Swiss League auch in dieser Saison kein Vorbeikommen. Nach dem Titel in der letzten Saison verteidigten die Neuenburger ihren Ruf als bestes Team der zweithöchsten Schweizer Spielklasse.

In Spiel 5 der Finalserie gegen die GCK Lions setzte sich der Sieger der Regular Season zuhause vor über 5000 Zuschauenden mit 3:1 durch, womit die Serie mit 4:1 zugunsten La Chaux-de-Fonds' ausging.

Doublette von In-Albon

Zum Mann der Partie in der Patinoire des Mélèzes avancierte Loïc In-Albon, der die Tore zum 2:0 (34.) und 3:0 (44.) erzielte. Die Weichen auf Sieg hatte Toms Andersons in der 23. Minute gestellt. Zu mehr als dem Ehrentreffer durch Timotée Schaller (56.) kamen die Zürcher nicht.

Um den Aufstieg in die National League wird La Chaux-de-Fonds dennoch nicht kämpfen; der Klub erhielt vom Verband aufgrund des Stadions keine Berechtigung für die Schweizer Beletage.