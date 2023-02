Legende: Der Vorhang fällt Joel Salzgeber und Langenthal müssen einen neuen Weg einschlagen. March Schumacher/Freshfocus

Der SC Langenthal verliert Spiel 5 im Playoff-Viertelfinal beim EHC Olten mit 2:5.

Damit scheiden die Oberaargauer mit 1:4 Siegen aus, Olten steht im Halbfinal.

Es war der letzte Auftritt des «kleinen» SCL als Profiklub: Langenthal zieht sich aus finanziellen Gründen aus der Swiss League zurück.

Dreimal wurde der 1946 gegründete SC Langenthal NLB-Meister: 2012, 2017 und 2019. Zweimal versuchten die Berner in der Liga-Qualifikation auch, in die National League aufzusteigen, scheiterten aber beide Male an Ambri-Piotta.

Problem Stadion

Bereits der Verzicht auf die Ligaqualifikation vor 4 Jahren wegen des NL-untauglichen Heimstadions Schoren deutete aber die strukturellen Probleme des Oberaargauer Klubs an, der eine Partnerschaft mit dem SC Bern und den SCL Tigers hatte und von diesen gerne genutzt wurde, um «parkierten» Spielern Eiszeit zu ermöglichen.

Nun kassierten die Langenthaler in den Playoff-Viertelfinals bei Erzrivale Olten vor 3900 Zuschauern trotz früher 2:0-Führung die 4. Niederlage in Folge und beenden damit ihre letzte Profisaison. In der kommenden Spielzeit dürfte das Fanionteam in der MyHockey League starten, im Frauen- und Nachwuchsbereich besteht die Partnerschaft mit dem SCB fort.

Auch La Chaux-de-Fonds weiter

Wie Olten in den Playoff-Halbfinals steht Quali-Sieger La Chaux-de-Fonds. Die Neuenburger schlugen Sierre in einem wahren Torfestival mit 9:5 und gewannen die Serie ebenfalls mit 4:1.