Ajoie gewinnt zuhause Spiel 6 des Swiss-League-Finals gegen Kloten 5:4 nach Verlängerung.

Dank dem 4. Sieg in der Serie steigen die Jurassier zum dritten Mal nach 1988 und 1992 in die höchste Spielklasse des Schweizer Eishockeys auf.

Zum Matchwinner avanciert Routinier Mathias Joggi.

Ajoie hat die Aufstiegsambitionen des favorisierten EHC Kloten mit dem 3. Heimsieg in der Finalserie zerschlagen. Meister der Swiss League war man bereits vor 5 Jahren, verzichtete damals aber wegen der fehlenden Infrastruktur auf die Ligaqualifikation. Diesmal fällt diese wegen der Corona-Pandemie aus, der Meister steigt direkt auf, die National League wird auf 13 Teams aufgestockt.

Joggi lässt Pruntrut jubeln

Die Entscheidung in der neuen Arena in Pruntrut fiel erst in der Verlängerung. Nach 11:16 Minuten war es der Routinier Mathias Joggi, der Ajoie aus einem Getümmel heraus ins Glück schoss. Den Klotenern, die den Aufstieg vehementer anstrebten, und in der Verlängerung die besseren Chancen haben, blieb nur der Frust.

Dabei starteten sie besser in die Schicksalspartie. Nachdem die Zürcher in den ersten beiden Auswärtsspielen des Finals nicht einmal reüssiert hatten (0:5 und 0:4), brauchten sie diesmal nur 77 Sekunden, um Ajoies Goalie Tim Wolf erstmals zu bezwingen. Nicholas Steiner brach den Bann und leitete ein wildes Spiel ein, dessen Momentum munter hin und her wechselte. Es war der Abend der Doppelschläge.

Legende: So jubeln Aufsteiger Ajoie schlägt Kloten in der Final-Serie 4:2 und kehrt in die National League zurück. Freshfocus

Es geht hin und her

Noch im Startdrittel wendeten Thibault Frossard und Topskorer Philip-Michaël Devos das Blatt ein erstes Mal. Im mittleren Abschnitt entglitt den Jurassiern das Heft aber vorübergehend. Andri Spiller im Powerplay, Niki Altorfer und Robin Figren brachten die Klotener bis zur 29. Minute 4:2 in Führung. Die erstmalige Zweitore-Führung bewerkstelligte der Schwede mit einem Penalty, nachdem die Gäste eine doppelte Unterzahl überstanden und der erste zurückkehrende Klotener Dario Meyer alleine aufs Tor von Wolf ziehen und nur regelwidrig gestoppt werden konnte.

Es hätte der entscheidende Knacks im Spiel von Ajoie sein können, doch auch die nervösen Klotener brachten keine Ruhe ins Spiel. Devos, wer sonst, nützte die nächste Strafe zum Anschluss und sein Sturmpartner Jonathan Hazen glich bereits in der 33. Minute wieder aus. Erst danach besannen sich die beiden Teams wieder auf die bewährte Regel «safety first».