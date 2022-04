Die beiden Aufstiegsaspiranten Kloten und Olten führen in ihren Playoff-Halbfinal-Serien jeweils mit 3:1.

Legende: Hatten Grund zu feiern Die Spieler von Kloten stehen vor dem Final-Einzug. Keystone/Urs Flüeler

Kloten gewann vor fast 3000 Zuschauern in Weinfelden gegen Thurgau mit 3:2 und feierte in dieser Serie den dritten Sieg hintereinander. Die Zürcher waren schon nach 16 Sekunden durch Eric Faille in Führung gegangen und gestalteten die Partie während der ersten beiden Drittel überlegen.

Im Schlussabschnitt suchte der HC Thurgau mit einem energischen Sturmlauf nach einem 1:3-Rückstand noch die Wende. Dem Heimteam gelang indessen durch Patrick Spannring 133 Sekunden vor Schluss bloss noch der Anschlusstreffer.

Olten kommt erst spät in Fahrt

Für Olten setzte es in Spiel 4 in La Chaux-de-Fonds beim 4:5 die erste Niederlage ab. La Chaux-de-Fonds führte nach 17 Minuten 2:0 und nach 38 Minuten 5:1. Im Schlussabschnitt kam Olten durch zwei Treffer von Garry Nunn und einem Goal von Joel Scheidegger auf 4:5 heran. Scheideggers Anschlusstreffer fiel indes erst 107 Sekunden vor Schluss und damit viel zu spät.

La Chaux-de-Fonds' Torhüter Viktor Östlund rettete mit 46 Paraden (!) den ersten Halbfinalsieg der Neuenburger über die Zeit.