Während in der National League erst die Quali endet, starten in der Swiss League bereits die Playoff-Halbfinals.

Legende: Kämpfen um den Einzug in den Playoff-Final Kloten und Olten. Freshfocus

In der ersten Halbfinal-Affiche kommt es zum Duell zwischen dem Aufstiegsfavoriten Kloten und Olten. Beide Teams qualifizierten sich mit einem Ausrufezeichen für die nächste Runde: Olten (5.) schickte Sierre (4.) mit 4:0-Siegen in die Ferien. Kloten fertigte La Chaux-de-Fonds im 5. Spiel gleich mit 8:0 ab und zog mit einem 4:1 in der Serie in die Halbfinals ein.

Trotzdem ist die Favoritenrolle klar verteilt: Alles andere als ein Weiterkommen der spielerisch klar besser aufgestellten Flughafenstädter käme einer grossen Überraschung gleich.

Cupsieger gegen Meister

Ausgeglichener ist die Ausgangslage im zweiten Halbfinal. Der Cupsieger von 2020, Ajoie (2.), misst sich mit Langenthal (3.), dem Swiss-League-Meister von 2019. In den Saison-Direktduellen hatten die Oberaargauer die Nase vorn (9:3 Punkte).

Verliert Langenthal, steht fest, dass es einen Aufsteiger geben wird. Alle anderen Halbfinalisten erfüllen die Anforderungen für einen Aufstieg in die National League. Die letzte Hürde – eine Serie gegen den Letzten der NL – fällt dieses Jahr weg.