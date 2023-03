Olten und La Chaux-de-Fonds gewinnen in den Playoffs der Swiss League ihre Serien mit 4:1 und duellieren sich um den Platz in der Liga-Quali.

Legende: Jubel in der «Dreitannenstadt» Olten muss noch eine Hürde überwinden, um in der Liga-Quali um den Aufstieg zu kämpfen. Marc Schumacher/freshfocus

Die Swiss League hat ihren Wunschfinal. Im 5. Spiel holten sowohl La Chaux-de-Fonds (5:1 gegen Thurgau) als auch Olten (2:0 gegen die GCK Lions) zuhause den entscheidenden 4. Sieg. Ab Mittwoch treffen sie nun in der Best-of-7-Finalserie aufeinander. Der Sieger kann dann Ajoie oder die SCL Tigers um den Aufstieg in die National League herausfordern.

Olten mit Mühe, La-Chaux-de-Fonds souverän

Olten, das am Dienstag den ersten Matchpuck auswärts vergeben hatte, musste auch im heimischen Kleinholz hart um den Sieg kämpfen. Erst drei Minuten vor dem Ende des Mitteldrittels gelang Jan Mosimann der Führungstreffer gegen die Jung-Löwen.

Weniger eng ging es im Neuenburger Jura zu und her. Vor über 5200 Zuschauern sorgte La Chaux-de-Fonds mit 2 Toren in den ersten 12 Minuten für klare Verhältnisse. In der Qualifikation hatte La Chaux-de-Fonds 3 von 5 Partien gegen Olten gewonnen, darunter beide Heimspiele. Auch im Final geniesst das Team von Coach Louis Matte zunächst Heimrecht.