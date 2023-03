La Chaux-de-Fonds hat in der Liga-Qualifikation sogleich ein Ausrufezeichen gesetzt und sich bei erster Gelegenheit das Break gesichert. Der Swiss-League-Meister setzte sich auswärts in Pruntrut dank zwei frühen Toren mit 3:2 gegen Ajoie durch.

Sondre Olden erwischte Damiano Ciaccio bei einem Entlastungsangriff in Unterzahl in der rechten Ecke und stellte knapp 3 Minuten vor der Schlusssirene auf 3:1. Den Jurassiern gelang durch Ian Derungs zwar erneut der Anschlusstreffer – nach dem 0:2 hatte Jonathan Hazen (13.) für die Gastgeber verkürzt –, der Ausgleich fiel in den verbleibenden 19 Sekunden aber nicht mehr.

Legende: Der Aussenseiter legt vor La Chaux-de-Fonds jubelt in Pruntrut. Freshfocus/Jonathan Vallat

Siegesserie von La Chaux-de-Fonds hält an

Hazen hatte 8 Minuten vor Schluss die beste Möglichkeit von Ajoie auf das 2:2 vergeben, als er alleine auf das gegnerische Gehäuse losziehen konnte. Viktor Östlund, der generell einen starken Abend einzog, entschärfte die Topchance aber. Wenig später musste Hazen benommen vom Eis, nachdem er von Daniel Carbis mit voller Wucht getroffen wurde.

Die Neuenburger stehen damit bei 8 Siegen in Folge. Zuletzt hatten sie in der Playoff-Halbfinalserie der Swiss League Anfang März gegen den HC Thurgau verloren. Danach reihten sie 3 Siege aneinander, ehe sie Olten im Final mit 4:0 vom Eis fegten.