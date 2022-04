Der EHC Kloten steigt in die National League auf.

Die «Flughafenstädter» gewinnen Spiel 5 des Playoff-Finals der Swiss League gegen Olten zuhause mit 1:0 und entscheiden die Finalserie mit 4:1 für sich.

Niki Altorfer erzielt den einzigen Treffer der Partie in der 29. Minute.

Nach vier Jahren in der Swiss League spielt der EHC Kloten in der nächsten Saison wieder in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. Die Zürcher Unterländer entschieden die Playoff-Finalserie gegen den EHC Olten mit 4:1 für sich und machten damit den Aufstieg perfekt.

Der letzte Schritt zur Rückkehr in die National League gelang der Mannschaft von Trainer Jeff Tomlinson mit einem 1:0-Heimerfolg in der mit 7600 Zuschauern ausverkauften Arena in Kloten.

Altorfer kürt sich zum Matchwinner

Die Partie hatte Kloten zunächst nach Belieben dominiert. 18:1 (total 42:24) lautete das Schussverhältnis zwischenzeitlich, es dauerte allerdings bis zur 29. Minute, ehe die Gastgeber dank einem Powerplay-Treffer von Niki Altorfer in Führung gingen. Dieser schoss sein sechstes Tor in diesen Playoffs und durfte sich am Ende als Matchwinner feiern lassen, hatten doch die Solothurner keine Antwort auf das 0:1.

Dem Ausgleich am nächsten kamen die Oltner in der 46. Minute, als Eliot Antonietti an der Latte scheiterte. Insgesamt aber hatte Kloten alles im Griff. Nach dem Aufstieg der Klotener umfasst die National League in der kommenden Saison 14 Teams.

Schliessen 01:52 Video Flurin Randegger: «Bin froh, dass es fertig ist» Aus Sport-Clip vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden. 00:45 Video Hollenstein: «Eins, zwei, drei Bier wird es geben» Aus Sport-Clip vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:41 Video Altorfer: «Hatten das ganze Jahr so viel Druck» Aus Sport-Clip vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 00:36 Video Ness: «Gibt nicht mehr zu sagen» Aus Sport-Clip vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.