Was sucht Jussi Jokinen in der Swiss League?

208 Tore und 387 Assists in 1004 Spielen in der NHL. Jussi Jokinen lebte während 12 Saisons seinen Traum in der besten Liga der Welt. Am vergangenen Freitag gab der 35-Jährige sein Debüt für den EHC Kloten. Seine eindrückliche Bilanz nach 2 Spielen: 1 Tor, 8 Assists.

Aber warum lässt sich Jokinen auf ein Engagement in der zweithöchsten Schweizer Liga ein? Es gibt drei Gründe:

Jokinen will nur kurzfristig in der Schweiz spielen. Kloten war bereit, ihn für nur einen Monat zu verpflichten.

Der Finne will möglichst viel und lange spielen. Beim National-League-Absteiger ist das möglich.

Klotens Assistenztrainer Valtteri Immonen hat einen guten Draht zu Jokinen. Er leitete den Transfer in die Wege.

Jokinens Ziel bleibt die NHL: «Einige Klubs wollten mich bis Ende Saison verpflichten. Aber das war nicht in meinem Interesse. Ich möchte mir die Option NHL bis Januar offen halten», so der 35-Jährige.

Ob die Swiss League als NHL-Sprungbrett taugt, wird sich weisen. In der Zwischenzeit wird Jokinen die Kloten-Fans wohl mit noch mehr Skorerpunkten begeistern.